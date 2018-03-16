شركة البريقة تحذر المواطنين من اسطوانات الغاز المقلدة .

طرابلس 16 مارس 2018 (وال)-وزعت شركة البريقة لتسويق النفط فيديو إرشادي للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح الفرق بين اسطوانة الغاز المقلدة مجهولة المصدر واسطوانة الغاز الاصلية التى تستوردها الشركة.







واهابت البريقة بالمواطنين مراعاة ما تمتاز به الأسطوانات الموردة من طرفها عن غيرها من الأسطوانات الفرق بين الاصلية والمقلدة.



وبين الفيديو الفرق بين الاسطوانات الاصلية والمقلدة في الاتي:



أولا -فارق اللون حيث طليت المقلدة بلون برتقالي داكن بعكس الاصلية المطلية بالبرتقالي الفاتح.



ثانيا- الاسطوانة المقلدة تحمل قاعدة رأس ملتصقة بالانبوبة بعكس الاصلية التى تحمل قاعدة رأس مرتفعة بـثلاثة سنتيمتر.



ثالثا- يوجد بالمقلدة مادة لاصقة بعكس الاصلية.



رابعا- تحمل الاسطوانة الاصلية أرقام مطبوعة غير قابلة للمسح بعكس المقلدة التى تتعرض الارقام المطبوعة عليها الى التقشر والمسح.



خامسا-تحمل المقلدة شعارا مقلدا ببروز اكثر وغير متقن بعس الاسطوانة الاصلية التى تحمل شعارا متقنا ببروز غير مبالغ فيه.



سادسا- لحام التشطيب فالمقلدة تحمل بروزا وضعفا في لحام التشطيب في منتصف الانبوبة بعكس الاصلية.



سابعا- الاسطوانة الاصلية ثقيلة الوزن فوزنها وهي فارغة يقارب وزرن مقلدة معبئة.



