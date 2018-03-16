الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 16 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : تقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية نشطة مثيرة للاتربة

وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم وتشمل يوم

الغد مناطق الشمال الشرقي ..



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق ، والرياح

جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

وهبوط في الرؤية الأفقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-37)

درجة تتحول الرياح تدريجياً مساء الغد إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ

في درجات الحرارة على اغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27- 33) درجة مئوية ولا تتجاوز (25)

درجة على مرتفعات الجبل الاخضر وطبرق وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم الغد مع

رياح نشطة إلى قوية السرعة مما تسبب في إثارة الاتربة والغبار وهبوط

الرؤية الأفقية تتحول يوم الاحد تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة الى

نشطة السرعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية معتدلة الى

نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصـوى

تتـراوح مابين (33-38) درجة مئوية تتحول الرياح تدريجيا من الغد إلى

شمالية غربية معتدلة السرعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية ، والرياح شمالية شرقية

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 - 35) درجة

مئوية تتحول الرياح يوم الغد الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق .

( وال )