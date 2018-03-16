الدولار يتراجع أمام الين وسط مخاوف سياسية أمريكية.





لندن18 مارس 2018 ( وال) - انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الين

الياباني منذ أوائل مارس اليوم الجمعة بفعل تقارير تكشف عن مزيد من

الاضطرابات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ساد الهدوء

أسواق أخرى مع استمرار حذر المستثمرين.

وارتفع الين 0.6 بالمئة إلى 105.645 ين للدولار مسجلا أعلى مستوياته منذ

السادس من مارس آذار. وصعدت العملة اليابانية من نحو 113 ينا للدولار في

بداية العام.

وتقدم الين أمام عملات أخرى أيضا، حيث نزل اليورو أمام العملة اليابانية

0.5 بالمئة إلى 130.24 ين. وعادة ما يسجل الين أداء جيدا في أوقات

الضبابية بالسوق.

وعقب تعافيه في الأسواق الخارجية، استأنف الدولار موجة هبوطه الأخيرة

ونزل 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات وسط مخاوف مرتبطة بالتغييرات في

إدارة ترامب والتركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي

الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.2322 دولار، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني

0.2 بالمئة إلى 1.3957 دولار بدعم من تقارير عن أن بريطانيا أحرزت تقدما

كبيرا في محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بخصوص المرحلة

الانتقالية.

وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر بعد صدور بيانات

ضعيفة عن الإسكان عززت وجهات النظر القائلة إن بنك كندا المركزي قد يبطئ

وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتعرض الدولار الكندي لضغوط أيضا بعد تصريحات أدلى بها ترامب بخصوص

التجارة مع كندا جددت المخاوف التجارية.

ونزلت العملة الكندية 0.1 بالمئة إلى 1.3064 دولار كندي للدولار الأمريكي

بعدما بلغت 1.3072 وهو أضعف مستوى لها منذ أواخر يونيو حزيران 2017.

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