نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 16 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والريح قبلي

إلى شلوق يتحول ظهر الغد الى شرش على ساحل زواره وطرابلس سرعتها مابين

(10 - 20) عقدة تصل هذه الليلة ويوم الغد الي (30) عقدة علي الساحل

الممتد من الخمس الي سرت ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر

يصل يوم الغد الى (2.25)متر على ساحل مصراتة وسرت ، والبحر خفيف الموج

إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة

جيدة الى متوسطة بسب الغبار فى الجو .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح قبلي الى شلوق سرعتها م

ابين(05-20) عقدة تصل هذه الليلة ويوم الغد الي (30) عقدة على الساحل

الممتد من الخليج الي الجبل الاخضر ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.25-1.50) متر يصل يوم الغد الى (2.00)متر على ساحل بنغازي والجبل

الاخضر ، البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على

الساحل الممتد من الزويتينة الى درنة ، ودرجة حرارة سطح البحر (17-18)

درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسب الغبار فى الجو .



(وال)