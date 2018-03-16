نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
الجمعة ، 16- 03- 2018 - 12:58:00
طرابلس 16 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والريح قبلي
إلى شلوق يتحول ظهر الغد الى شرش على ساحل زواره وطرابلس سرعتها مابين
(10 - 20) عقدة تصل هذه الليلة ويوم الغد الي (30) عقدة علي الساحل
الممتد من الخمس الي سرت ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر
يصل يوم الغد الى (2.25)متر على ساحل مصراتة وسرت ، والبحر خفيف الموج
إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة
جيدة الى متوسطة بسب الغبار فى الجو .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح قبلي الى شلوق سرعتها م
ابين(05-20) عقدة تصل هذه الليلة ويوم الغد الي (30) عقدة على الساحل
الممتد من الخليج الي الجبل الاخضر ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
(0.25-1.50) متر يصل يوم الغد الى (2.00)متر على ساحل بنغازي والجبل
الاخضر ، البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على
الساحل الممتد من الزويتينة الى درنة ، ودرجة حرارة سطح البحر (17-18)
درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسب الغبار فى الجو .
(وال)