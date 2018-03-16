مدينة مصراته تحتضن ورشة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا .







مصراته 16 مارس-2018 ( وال) - شارك مصرف ليبيا المركزي في ورشة

العمل التي نظمتها الأكاديمية الليبية بمدينة مصراتة ، وذلك برعاية من

الشركة الليبية للحديد والصلب والمجلس الليبي لرجال الأعمال.

وحضر الورشة نخبة من الأكاديميين والخبراء وبعض الاعلاميين ونشطاء

موسسات المجتمع المدني.

وافتتح رئيس اللجنة التسييرية للشركة الليبية للحديد والصلب

ورشة العمل بكلمة رحب فيها بالسادة االحضور شاكراً إستجابة مصرف ليبيا

المركزي لطلب عقد هذه الورشة، ثم قدّم فريق المصرف المركزي عرضا مرئياً

تضمن بياناً لخلفيات برنامج الإصلاح وآلية إعداده ، واستعرض محاور برنامج

الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج، ثم

فُتح المجال للتعقيب وطرح الأسئلة والاستفسارات حول العرض.

وخلصتْ ورشة العمل إلى اتخاذ عدّة توصيات، أكدت على ضرورة

الإسراع والشروع الفوري في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وحثّ

الأطراف كافة على اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة وفاعلة سواء من قبل المجلس

الرئاسي ووزارتي المالية والاقتصاد التابعة له ، والسلطتين التشريعية

والاستشارية المتمثّلة في كلٍّ من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة،

إلى جانب مصرف ليبيا المركزي، باعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو

برنامج إنقاذ للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أولوية دعم المؤسسة

الوطنية للنفط لرفع إنتاجها وقدرتها على التصدير، إلى جانب ضرورة اتخاذ

خطوات جادة لإنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجة حالة الإنفلات الأمني

باعتبار هذه العوامل تمثل عائقاً حقيقياً أمام نجاح أي برنامج إصلاح

اقتصادي أو مالي.



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