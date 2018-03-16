التأكيد على تعزيز الأمن ومكافحة
التهريب بالمنفذ البري أمساعد .
الجمعة ، 16- 03- 2018 - 12:53:00
أمساعد 16 مارس 2018( وال ) - شكل الوضع الأمني وآخر المستجدات والتطورات
بالمنطقة الحدودية مع جمهورية مصر الشقيقة محور عمل الاجتماع الموسع الذي
عقده مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عقيد" صلاح الخفيفي " ومدير
الإدارة العامة السلع الأمنية عقيد "عبد الرسول الريفي " مع مدير أمن
أمساعد عقيد " عمران أبريك " .
وتعهد عقيد " الخفيفي " خلال هذا الاجتماع الذي جاء على هامش الجولة
التفقدية لمنفذ أمساعد البري والوقوف على سير العمل وطبيعة الاجراءات
المعمولة به بتقديم الدعم اللوجستي لمديرية أمن مساعد .
كما عقد اجتماعًا آخر مع عميد بلدية أمساعد " صالح معوض " ، وذلك للوقوف
وللاطلاع على الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات بالبلدية نظرًا لأهمية
بلدية أمساعد الحدودية ووجود الحضيرة الجمركية بها ، وتناول الاجتماع
مناقشة الملفات كافة وأبرزها ملف التهريب والمخلفات والهجرة غير الشرعية.
( وال - بنغازى )