التأكيد على تعزيز الأمن ومكافحة التهريب بالمنفذ البري أمساعد .







أمساعد 16 مارس 2018( وال ) - شكل الوضع الأمني وآخر المستجدات والتطورات

بالمنطقة الحدودية مع جمهورية مصر الشقيقة محور عمل الاجتماع الموسع الذي

عقده مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عقيد" صلاح الخفيفي " ومدير

الإدارة العامة السلع الأمنية عقيد "عبد الرسول الريفي " مع مدير أمن

أمساعد عقيد " عمران أبريك " .

وتعهد عقيد " الخفيفي " خلال هذا الاجتماع الذي جاء على هامش الجولة

التفقدية لمنفذ أمساعد البري والوقوف على سير العمل وطبيعة الاجراءات

المعمولة به بتقديم الدعم اللوجستي لمديرية أمن مساعد .

كما عقد اجتماعًا آخر مع عميد بلدية أمساعد " صالح معوض " ، وذلك للوقوف

وللاطلاع على الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات بالبلدية نظرًا لأهمية

بلدية أمساعد الحدودية ووجود الحضيرة الجمركية بها ، وتناول الاجتماع

مناقشة الملفات كافة وأبرزها ملف التهريب والمخلفات والهجرة غير الشرعية.



( وال - بنغازى )