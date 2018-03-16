محاضرة ثقافية حول ثقافة البؤس بمركز وهبي البوري
الثقافي ببنغازى .
الجمعة ، 16- 03- 2018 - 12:54:00
بنغازى 16 مارس 2018 (وال)- القيت بمركز " وهبي البوري " الثقافي
محاضرة ثقافية بعنوان " ثقافة البؤس" ، وذلك ضمن النشاط الثقافي الذي
يقيمه قسم البرامج والأنشطة الثقافية بمكتب الإعلام والثقافة بنغازى.
وتحدث في هذه المحاضرة الكاتب والناقد " محمد الترهوني " عن دور وأهمية
الثقافة في العالم الثالث ودور المثقف في عصر الحداثة ، وما بعد الحداثة
، ومدى استمرار مقولة المثقف الملتزم تجاة قضايا المجتمع.
وتطرق الناقد عن صوت المثقف من خلال صوت الحقيقة ، وعن ركائز الآداب
وثقافة البؤس من خلال ما يشاهد المثقف حتى لا يخلق مثقف سلبي، فضلا عن
مدى علاقة المثقف بقضايا المجتمع وعلاقة المثقف بالمثقف.
الجدير بالذكر أن الكاتب والناقد " محمد عبدالله الترهوني " لديه العديد
من الكتب والمساهمات الفكرية التي تتحدث عن العقلية العربية وحداثة
البناء وكتاب عن الكتابة بالأشياء وكتاب عن التاء المربوطة ، اضافة إلى
نشره العديد من الدراسات والمقالات في صحف محلية وعربية.
( وال - بنغازى )