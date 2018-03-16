محاضرة ثقافية حول ثقافة البؤس بمركز وهبي البوري الثقافي ببنغازى .





بنغازى 16 مارس 2018 (وال)- القيت بمركز " وهبي البوري " الثقافي

محاضرة ثقافية بعنوان " ثقافة البؤس" ، وذلك ضمن النشاط الثقافي الذي

يقيمه قسم البرامج والأنشطة الثقافية بمكتب الإعلام والثقافة بنغازى.

وتحدث في هذه المحاضرة الكاتب والناقد " محمد الترهوني " عن دور وأهمية

الثقافة في العالم الثالث ودور المثقف في عصر الحداثة ، وما بعد الحداثة

، ومدى استمرار مقولة المثقف الملتزم تجاة قضايا المجتمع.

وتطرق الناقد عن صوت المثقف من خلال صوت الحقيقة ، وعن ركائز الآداب

وثقافة البؤس من خلال ما يشاهد المثقف حتى لا يخلق مثقف سلبي، فضلا عن

مدى علاقة المثقف بقضايا المجتمع وعلاقة المثقف بالمثقف.

الجدير بالذكر أن الكاتب والناقد " محمد عبدالله الترهوني " لديه العديد

من الكتب والمساهمات الفكرية التي تتحدث عن العقلية العربية وحداثة

البناء وكتاب عن الكتابة بالأشياء وكتاب عن التاء المربوطة ، اضافة إلى

نشره العديد من الدراسات والمقالات في صحف محلية وعربية.

( وال - بنغازى )