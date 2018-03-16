امريكا تفرض عقوبات على روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات.





واشنطن 16مارس 2018 (وال)- اعلنت إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"

أمس الخميس فرض عقوبات على أبرز أجهزة الاستخبارات الروسية و19 شخصا

تتهمهم بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 والضلوع

في هجومين معلوماتيين منفصلين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية تستهدف العقوبات خمسة كيانات بينها جهاز

الامن الفدرالي، ابرز اجهزة الاستخبارات الروسية، وجهاز الاستخبارات

العسكرية، اضافة الى شخصيات وجّه الاتهام لها المحقق الخاص الأميركي

روبرت مولر الذي يحقق في تدخل روسي في الانتخابات.

وفُرضت عقوبات أيضا على افراد لدورهم في الهجوم الالكتروني "بيتيا"

وبسبب المحاولة "المستمرة" لقرصنة نظام توزيع الطاقة الأميركي.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض "سنكون متشددين ازاء روسيا

حتى تُغيّر سلوكها. سيتعين عليهم تقرير ما اذا كانوا يريدون أن يكونوا

لاعبين جيدين أو سيئين" في اشارة منها الى الروس.

ويأتي الإعلان عن العقوبات بعد تأخر أثار غضبا في الكونغرس الاميركي وطرح

تساؤلات حول مدى استعداد ترامب لمواجهة موسكو.

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