رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش يلتقي عدداً من ضباط الجيش .

طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الخميس مع عدد من ضباط الجيش، وتناول الاجتماع وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية لقوات الجيش .

وأشرف السراج خلال الاجتماع على مراسم تنصيب اللواء عبدالباسط مروان آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية، والذي كان قد اصدر قرارا في وقت سابق بترقيته استثنائيا من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

كما تم ايضا تكريم النقيب مهندس وائل ابوسعد بمنحه نوط الواجب من الطبقة الأولى لحصوله على الترتيب الأول على دفعته بكلية الهندسة بجمهورية مصر العربية.



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