التعادل بين السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 15 مارس 2018 (وال)- انتهت مباراة دربي مدينة مصراتة بين فريق

السيوحلي والاتحاد المصراتي بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين في

المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب مصراتة والتي تأتي ضمن منافسات

الجولة الثالثة (إياب) لفرق المجموعة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز

لكرة القدم.

المباراة التي حظيت بحضور جماهيري كبير كان شوطها الأول أكثر توهجا

بعد الهدف الأول الذي سجله للسويحلي من ضربة ثابتة لاعبه "عبد الرحمن

أبوسنينة" في الدقيقة 35 ، وهدف التعادل لفريق الاتحاد المصراتي جاء قبل

نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء منحها حكم المباراة "عبد الله الفضيل"

تقدم لها اللاعب "محمد سويسي" وسجل منها هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني من المباراة استمرت الهجمات من كلا الفريقين وتمكن

السويحلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق لاعبه "عبد الرحمن

أبوسنينة "عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء هدف التعادل للاتحاد المصراتي عن

طريق ركلة جزاء أخرى سجلها "محمد سويسي" قبل نهاية المباراة بقليل.

فريق السويحلي رفع رصيده إلى (17) نقطة من ثماني مباريات في المركز

الثاني، فيما رفع فريق الاتحاد المصراتي رصيده إلى (8) نقاط من نفس عدد

المباريات في المركز الرابع.

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