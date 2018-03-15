بعثة فريق الاتحاد لكرة القدم تصل نيجيريا لخوض مباراة الإياب مع أكوا يونايتد.







طرابلس 15 مارس 2018 (وال)- وصلت مساء اليوم الخميس بعثة فريق نادي

الاتحاد لكرة القدم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، ومنها إلى مدينة أويو

عاصمة ولاية أكوا إيبوم مقر الإقامة، وذلك للقاء فريق أكوا يونايتد

النيجيري، يوم الأحد القادم ضمن إياب الدور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقي

2018.

وستقام المباراة على ملعب غودسويل أكبابيو الدولي على تمام الساعة

05:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم تحكيم من غينبا الاستوائية يقوده

"خواكين إسونو إيانغ" والمساعدان "أغوستين إدجانغ ندونغ نسوغا" و"أوندو

نسغو مكونفورو إرنستو" وحكم رابع "ديفيد ندونغ إيسونو موكوي" والمراقب

"مونكايلا نسام آدم" من غانا.

وضمت بعثة فريق نادي الاتحاد 19 لاعبا هم لحراسة المرمى (محمد

الفرجاني، معاذ المنصوري)، ولخط الدفاع (طارق الجمل، أحمد التربي، عبد

العزيز بالريش، المعتصم بالله الصبو، المهدي المصري، أحمد المقصي، طلال

فرحات، أوليفي)، ولخط الوسط (فيصل البدري، عبد المعين خماج، صهيب بن

سليمان، أبولقاسم رجب، السماني الصاوي)، ولخط الهجوم (محمد الطبال،

كوامي، عبد السلام الفيتوري، أحمد الزوي)، تحت إشراف المدرب الفرنسي

"دييغو غارزيتو".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق الاتحاد على أكوا يونايتد

النيجيري بنتيجة (1-0) والتي أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس

التونسية يوم 7 مارس الجاري.

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