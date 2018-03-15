البحرية الليبية تضبط ناقلة وقود تحمل علم التوغو بمنطقة ابي كماش وتقتادها الى قاعدة طرابلس البحرية .

طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية عميد " أيوب قاسم " أن البحرية الليبية تمكنت من ضبط ناقلة وقود تحمل علم التوغو بمنطقة ابي كماش واقتيادها الى قاعدة طرابلس البحرية .

وأوضح عميد " قاسم " أنه وفي أثناء مهمة دورية واستطلاع تمكن الزورق رأس أجدير مساء الأربعاء من ضبط ناقلة وقود تحمل علم التوغو على بعد 8 أميال بحرية شمال أبي كماش بالقرب من الحدود البحرية الليبية التونسية.

وأكد قاسم أن الناقلة المضبوطة تم اقتيادها والوصول بها إلى قاعدة طرابلس البحرية مساء اليوم الخميس .

وقال انها تحمل علم: التوغو واسم لامار وان الشركة المشغلة لها تسمى فولمار وهى شركة يونانية ويتكون طاقمها من 8 اشخاص وجميعهم من دولة اليونان

وأضاف ان عميلة الضبط تمت بسبب تواجدها في عمق المياه الإقليمية الليبية بدون إذن من السلطة البحرية الليبية المختصة، وفي منطقة مشبوهة تتم فيها أعمال تهريب الوقود الليبي،مشيرا بأنه قد تم ضبط العديد من السفن والناقلات في المنطقة المذكورة وهي تقوم بتهريب الوقود في أوقات سابقة.

وأكد أنه سيتم إحالة قضية الناقلة إلى النيابة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق المبدئي وإحالة ملف كامل بالخصوص.





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