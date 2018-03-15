الرئاسي يحدد شروط ومجالات الترشح لمنصبي رئيس ونائب وحدة دعم وتمكين المرأة

طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الخميس عن فتح باب القبول والترشح لمنصب رئيس ونائب وحدة دعم وتمكين المرأة وفق الشروط المرفقة بالإعلان.

وتضمن نص الاعلان بأن تكون المرشحة حاصلة على شهادة الدكتوراة بالإضافة إلى 5 سنوات من الخبرة أوشهادة الماجستير بالإضافة إلى 7 سنوات من الخبرة فى مجال العمل المؤسسي والإداري.

كما اشترط الاعلان أن يكون للمرشحة خبرة في منصب قيادي أو من صناع القرار ولها رؤية متكاملة لوحدة دعم وتمكين المرأة وأن يكون للمرشحة دراية عامة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق المرأة وتوافق على التنقل داخل وخارج البلاد.

وأكد المجلس الرئاسي بأنه سيتم الإعلان عن قبول الترشيحات الإدارية لوحدة دعم وتمكين المرأة خلال الفترة القصيرة المقبلة في تخصصات “الشؤون الإقتصادية ، الإنسانية ، السياسية ، القانونية ، الامنية ، الإجتماعية ، الإدارية ، المالية، البحوث والتوثيق، والإعلام والتواصل .



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