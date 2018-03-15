اللجنة الوزارية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي بشأن أحداث منطقة الجنوب تجتمع لدراسة الوضع والتواصل مع الأطراف المتنازعة .

طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - اجتمعت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي بشأن أحداث منطقة الجنوب اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان" لدراسة الوضع والتواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار والعمل على تهدئة الوضع وفتح ممرات أمنة لوصول الخدمات الإنسانية والوقود لمدينة سبها ومناطق الجنوب.

وقالت ادارة التواصل والاعلام انه الاجتماع بحث آلية عقد اجتماع اللجنة الوزارية بمدينة سبها بالتنسيق مع ممثل عن قبيلة التبو "سلطان الزلاوي" ورئيس حكماء أولاد سلمان "السنوسي مسعود"، حيث أكدوا على استمرارهم في تنفيذ بنود أتفاق المصالحة الذي تم في العاصمة الإيطالية روما برعاية النائب "كاجمان" والذي ينص على الصلح الشامل والدائم بين الطرفين وجبر الضرر للمتضررين.



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