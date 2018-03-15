قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 16 فلسطينا من الضفة الغربية.





القدس المحتلة 15 مارس 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال

الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة

في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 8

فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد محمد عبد النبي شراكة،

ومحمود نخلة، ومصطفى نائل، ولؤي عبد الرازق التميمي، ووليد مراد التميمي،

وأمجد عبد الحفيظ التميمي، ومحمد ياسر عبد السلام الحاج، وعلي كاظم الحاج

محمد.

وأضاف أن قوات الاختلال الاسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من محافظة نابلس،

وهم: بهاء حسن نظمي طقطوق، ومحمد مشعل، وأحمد النقيب، ومحمد ناجح سمارة،

وشاكر الترتير، ومحمود مرعي.

فيما اعتقلت من بلدة حزما شرق القدس فلسطينيان ، وهما: عامر عبد ربه

الخطيب، وسفيان فتحي الخطيب.