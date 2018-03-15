منظمة العفو الدولية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه سوريا.





لندن 15 مارس 2018 (وال) - طالبت منظمة العفو الدولية اليوم المجتمع

الدولي بتحمل مسؤولياته في النزاع السوري والعمل على إنهاء معاناة ملايين

السوريين، وذلك بعد مضي سبع سنوات على بدء الحرب في سوريا.

وقالت ت المنظمة الإنسانية في بيان لها إن "المجتمع الدولي فشل بشكل

كارثي" في اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الشعب السوري.

وجملت منظمة العفو الدولية أالنظام السوري، خلال هذه السنوات السبع

الماضية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

وتطالب المنظمة جميع المتورطين في النزاع السوري بالوفاء "الفوري"

بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي والسماح بمرور آمن لجميع

المدنيين الذين يريدون مغادرة المنطقة، بالإضافة إلى توفير وصول غير

مشروط للمساعدات الإنسانية.