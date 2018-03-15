إتفاقية تعاون بين مجموعة (فينكانتييري) الايطالية ووزارة الدفاع القطرية .





15 مارس 2018 (وال) - أعلنت مجموعة (فينكانتييري) الايطالية أنها

وقعت مع وزارة الدفاع القطرية على اتفاق تعاون في مجالات مراقبة السواحل

عبر تطبيق التقنيات الجديدة والخدمات المبتكرة لبرامج الإدارة والصيانة

في إطار خطط القوات البحرية القطرية.

وفالت مجموعة فينكانتييري، الأولى أوروبيا والرابعة عالميا في مجال بناء

السفن المدنية والعسكرية، أن توقيع الاتفاقية تم خلال معرض الدوحة

الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018).

وتأتي الاتفاقية كـ” جزء من إستراتيجية تعزيز أعمال فينكانتييري في الشرق

الأوسط.، حيث وقعت المجموعة في يونيو 2016 عقدا هاما مع وزارة الدفاع

القطرية يناهز 4 مليار يورو، لتوريد سبع سفن سطح، أربعة منها طرادات

بطول يفوق المائة مترا، سفينة برمائية (LPD) وسفينتي دوريات بحرية (OPV)

وخدمات دعم تستمر لمدة 10 سنوات أخرى بعد تسليم الوحدات البحرية”