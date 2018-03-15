الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدين قيام روسيا بتسميم العميل المزدوج .





بروكسل 15 مارس 2018 (وال) - ادان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

(ناتو) قيام روسيا بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكربيل وابنته على

الأراضي البريطانيةمعتبرا أن هذا لعمل يعتبر خرقاً لكل المعاهدات

والقوانين الدولية.

وأشار يانس ستولتنبرغ، إلى تضامن دول الحلف مع بريطانيا واستعداد المنظمة

الأطلسية لتقديم كافة المساعدات اللازمة للندن لإنجاز التحقيقات اللازمة

في حادثة تسميم العميل المذكور بغاز أعصاب تم تطويره قبل سنوات في روسيا.

وأوضح أن قيام روسيا بتسميم العميل الروسي على أراضي إحدى دوله

الأعضاء، يعد حلقة في سلسلة طويلة من الممارسات الروسية التي تهدف

للاستفزاز وتعزيز المواجهة وتكريس التوتر مع الغرب.