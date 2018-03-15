اجتماع لمعالجة تداخل الاختصاصات بين مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية .

طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - عقد النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، ظهر اليوم الخميس اجتماعاً ضم رؤساء كلا من الهيئة العامة

للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، وبحضور مندوبين عن وزارتي الاقتصاد، المالية وعدد من المختصين بالمجلس.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان

رئاسة الوزراء مناقشة تداخل الاختصاصات في عمليات التفتيش والموافقات على السلع الموردة بين المركزين. واتفقوا على تحديد الاختصاصات لضمان توريد سلع تخضع للتفتيش والموافقة بعد التأكد من سلامتها وضرورة التنسيق

والتعاون بين المركزين باعتبارهم جسمين مكملين لبعضهما يهدفان لتحقيق

الأمن الغذائي.



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