القوات البحرية التونسية تنقذ 120 مهاجرا قبالة سواحل قرقنة .





تونس 15 مارس 2018 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس

أن فواتها البحرية أنقذت 120 مهاجرا أغلبهم تونسيون الليلة الماضبة أثناء

غرق المركب الذي كانوا يبحرون به باتجاه السواحل الإيطالية.

وقالت الوزارة إن عملية الإنقاذ جرت على بعد 30 كيلومترا من سواحل قرقنة

بعد تسرب المياه للمركب، مضيفة أن من بين المهاجرين 18 أفريقيا.

وتدفق آلاف التونسيين العام الماضي على الجزر الإيطالية في قوارب مكتظة،

واعتقلت السلطات آلافا آخرين كانوا يحاولون الوصول إليها