الأمم المتحدة تقول إن فنلندا أسعد دول العالم وبوروندي أقلها سعادة .





نيويورك 15 مارس 2018 (وال) - أظهر تقرير السعادة العالمي الصادر عن

شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة أن فنلندا هي أسعد

دول العالم ويضع بوروندي في ذيل القائمة ويظهر أن سعادة الأمريكيين تقل

حتى مع زيادة غنى بلادهم.

وتقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي لتحل محل النرويج في

المرتبة الأولى. وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة في العالم في عام

2018 فنلندا والنرويج والدنمرك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا

ونيوزيلندا والسويد واستراليا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة 18 متراجعة عن المرتبة 14 العام

الماضي. وجاءت بريطانيا في المرتبة 19 تليها الإمارات العربية في

المرتبة 20.