النائب أحمد معيتيق يزور قناة ليبيا الوطنية ووكالة الأنباء الليبية ويلتقي المسؤولين فيهما .

طرابلس 15مارس 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"،صباح اليوم الخميس بزيارة قناة ليبيا الوطنية، والتقى مديرها العام "عطالله المروغي"، ومدراء الإدارات الذين رحبوا به لاستقطاع جزء من وقته لزيارة القناة والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق إعادة استئنافها البث . وأكدوا له جاهزيتهم التامة للإنطلاق، في حال تذليل الصعوبات، وقدموا له عرضاً كاملاً للخطة البرامجية التي قاموا بإعدادها تزامناً مع إعادة البث من خلال محطات البث التابعة لها الموزعة في كل مناطق ليبيا، وبإمكانيات ضعيفة لم يتم تحديثها من العام 2008 . وطالبوا ضرورة دعم القناة بكافة المعدات والتجهيزات الحديثة لتواكب القنوات المناظرة لها .وقدم مدير القناة المسموعة " جبريل سليمان " عرض عن آلية العمل فيها التي تشتغل بنسبة 25% من طاقتها بسبب ضعف الإمكانيات، ويطمح بأن يكون بثها على مدار الساعة، وأكد بانها تقدم حاليا 50 ساعة بث مباشر لبرامجها في الأسبوع في الوقت الذي يجب ان يكون البث 170 ساعة. فيما أكد معيتيق حرص المجلس الرئاسي بحكمة الوفاق الوطني استئناف بث القناة في حلة جديدة تليق بها، باعتبار قناة كل الليبيين تهدف من خلال خطابها للمصالحة، والبناء ولم الشمل، وحيا العاملين فيها بكل تخصصاتهم الذين يشتغلون الليل بالنهار من أجل إعادة بثها . هذا وقام رفقة مدير عام القناة بجولة شملت الاستديوهات، القناة المسموعة، النقل الخارجي، واستمع لشروح ضافية من المهندسين والفنيين داخلها الذين أكدوا له عزمهم إعادة البث من جديد في حال توفير الدعم اللازم الذي يحتاجونه.

كما قام النائب بزيارة المقر الرئيسي لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس، وقدم مدير عام الوكالة "العارف بيوك" لــ " معيتيق " ملخصاً عن آلية عمل الوكالة التي تعتبر المصدر الرسمي للأخبار في ليبيا منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً لتمتعها بالمسؤولية والمصداقية وتوحيد الخطاب الإعلامي، من خلال تغطيتها للأخبار والمناشط في انحاء البلاد كافة . ووضعه في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملها في ظل توقف مصادر مدها بالأخبار نتيجة عدم دفع الاشتراكات السنوية بالإضافة لقفل مكاتبها في عدد من دول العالم رغم عديد المطالبات بإعادة افتتاحها من جديد وكذلك دفع الاشتراكات الخاصة بعضويتها في الاتحادات الإقليمية والدولية . وأضاف " بيوك " بأن الوكالة التي تضم فروعاً ومكاتب ومراسلين في مختلف المدن الليبية بحاجة إلى توفير الدعم اللازم للقيام بمهامها وتغطية كافة المناشط من خلال توفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة.



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https://www.youtube.com/watch?v=Rh4Iw9NVnTo



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