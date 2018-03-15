اختتام الدورة التدريبية في مجال قاعدة البيانات لمراكز المعلومات القطاعية .





طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت اليوم الخميس، الدورة التدريبية في

مجال قاعدة البيانات لمراكز المعلومات القطاعية، والمتعلقة بمنظومة

مؤشرات التنمية المستدامة، التي أقيمت تحت رعاية مركز التوثيق والمعلومات

بديوان رئاسة الوزراء، ومركز التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد حضر حفل الاختتام الذي أقيم بديوان

رئاسة الوزراء، وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة "إيمان بن

يونس"، ومدير مركز التوثيق والمعلومات " صلاح المجذوب"، ومدير مركز

التطوير الاقتصادي والاجتماعي "الفضيل الأمين".

وأعلن مركز المعلومات والتوثيق، خلال الحفل، عن بداية انطلاق مشروع الربط

الوطني الهادف لإنشاء نظام يربط مراكز المعلومات وإدارات المعلومات من

ناحية البنية التحتية والبرمجة بالتنسيق مع شركة هاتف ليبيا.

وتلقى المتدربون، خلال هذه الدورة التي تواصلت على مدار تسعة أيام،

تدريبات على إنشاء قاعدة البيانات، وتعبئة البيانات في الجداول، واستخراج

التقارير، وصولا إلى التمكن الكامل من إنشاء قاعدة بيانات، والتعامل معها

وفق أسس علمية سليمة.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التكريم على المتدربين، والمدربين الذين

أشرفوا على هذه الدورة.





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