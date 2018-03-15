وزارة النفط العراقية تدعو المستثمرين للمشاركة في مشروع مصفاة بالأنبار .





بغداد 15 مارس 2018 ( وال ) - دعت وزارة النفط العراقية الشركات اليوم

الخميس للاستثمار في مشروع لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يوميا

في محافظة الأنبار بغرب البلاد .

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للوزارة أن المشروع سيكون بنظام البناء

والتملك والتشغيل أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ، داعية

المستثمرين المهتمين إلى تقديم مقترحاتهم في موعد أقصاه 14 يونيو القادم

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وكانت الحكومة العراقية اعلنت عن خطط لبناء أربع مصاف وتجديد محطات

لمعالجة النفط والغاز دُمرت في القتال مع تنظيم داعش .

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