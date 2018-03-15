وزارة النفط العراقية تدعو المستثمرين للمشاركة في مشروع
مصفاة بالأنبار .
الخميس ، 15- 03- 2018 - 15:11:00
بغداد 15 مارس 2018 ( وال ) - دعت وزارة النفط العراقية الشركات اليوم
الخميس للاستثمار في مشروع لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يوميا
في محافظة الأنبار بغرب البلاد .
ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للوزارة أن المشروع سيكون بنظام البناء
والتملك والتشغيل أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ، داعية
المستثمرين المهتمين إلى تقديم مقترحاتهم في موعد أقصاه 14 يونيو القادم
.
وكانت الحكومة العراقية اعلنت عن خطط لبناء أربع مصاف وتجديد محطات
لمعالجة النفط والغاز دُمرت في القتال مع تنظيم داعش .
...( وال )...