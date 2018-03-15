رئيس المجلس الرئاسي يدين الاعتداء الغادر الذي تعرض له موكب وفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة "عبد الرحمن السويحلي" .



طرابلس 15 مارس 2018 (وال) - أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " بأقصى عبارات الإدانة عملية إطلاق النار الذي

تعرض له موكب وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة "عبد الرحمن

السويحلي" من قبل عناصر مسلحة قرب منطقة القواليش بالجبل الغربي.

وأكد "السراج" في بيان له إن هذا الاعتداء الغادر لا يستهدف وفد مجلس

الدولة فقط بل يسعى لإجهاض الجهود المبذولة لإرساء الأمن والوصول إلى

توافق وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال نحمد الله على سلامة رئيس مجلس الدولة وأعضاء الوفد ، ونتمنى

الشفاء العاجل للجرحى من قوات الأمن.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي بـملاحقة المتورطين في هذه الجريمة لتقديمهم

إلى العدالة في أسرع وقت ممكن لينالوا مايستحقونه من عقاب ، داعيا

الليبيين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية

التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

..(وال).