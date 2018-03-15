رئيس المجلس الرئاسي يكرم البطل الليبي في لعبة بناء الأجسام كمال القرقني .



طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس البطل الليبي

في لعبة بناء الأجسام كمال القرقني الذي أحرز ذهبية بطولة أرنولند كلاسيك

للمحترفين بالولايات المتحدة لسنة 2018. وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس

المجلس فقد حضر اللقاء رئيس اللجنة التسييرية لهيئة الشباب والرياضة زياد

قريرة ورئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو.

وأشاد السراج في مستهل اللقاء بما حققه البطل الليبي من إنجاز ، متمنيا

له دوام التوفيق والمزيد من الألقاب والانتصارات ، مؤكدا على حرص حكومة

الوفاق الوطني على توفير كل الدعم الذي يحتاجه القطاع الرياضي ليتبوأ

الشباب الليبي بمختلف المسابقات المراكز المتقدمة التي يستحقها ويحقق

الانتصارات التي تسعد شعبنا.

وقام السراج في ختام اللقاء بمنح البطل كمال القرقني درعا تكريما لما

حققه من تفوق في البطولة الدولية.



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