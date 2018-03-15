احتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك برعاية وتنظيم ادارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد .



طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - اقيم بمعرض طرابلس الدولي صباح اليوم

بطرابلس احتفالية باليوم العالمي لحماية المستهلك برعاية وتنظيم ادارة

التفتيش وحماية المستهلك التابعة لديوان وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق

الوطنى .

وقال مدير ادارة التفتيش وحماية المستهلك م" جمال محمد الاسود " ان اليوم

العالمي لحماية المستهلك يقام كل يوم 15 من شهر مارس تحت شعار ( حماية

المعلومات والبيانات )،مشيرا الى ان موضوع حماية المعلومات والبيانات

يحتاج الى تشخيص الاداء الحقيقي حتى نحمي المستهلك حماية حقيقية تواكب

الدول المتقدمة في وجود خبرات وكفاءات ولهذا كان عنوان الاحتفالية حماية

المستهلك هو الاساس .

ودعا مدير ادارة التنفتيش وحماية المستهلك كل اطياف الشعب الليبي شرق

وغرب شمال وجنوب الى بذل الجهود لحماية المستهلك ولم وحدة شمل البلاد .



وقدمت خلال الاحتفال ورقات بحثية حول السلخانات التى تمارس عملها دون

معايير اساسية وضرورة الالتزام بها بالاضافة الى ووجود شركات ليس لديها

اهلية اذونات المزاولة واستيراد اللحوم والغش التجاري دون معايرة

الاسعار.

كما تطرق الباحت على انعادم التوعية والارشاد وادارة رقابة الشركات في

الاسعار وحماية حقوق المرضى من الفساد الغذائي ومدى تاثيره في الصحة

والمحافظة على حفظ المواد الغذائية وطريقة النقل .

وحضر الاحتفال العديد من المسؤولين يمثلون ديوان المحاسبة والرقابة

الادارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وادارة الجودة بوزارة الصحة

والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والمركز الوطني للصحة

الحيوانية ومركز الرقابة على الاغذية والادوية والامن الاقتصادى وجمعية

حماية المستهلك .

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