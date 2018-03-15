رئيس المجلس الرئاسي يستقبل البطل الليبي في لعبة بناء الأجسام كمال القرقني .



طرابلس 15 مارس 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس البطل الليبي في

لعبة بناء الأجسام كمال القرقني الذي أحرز ذهبية بطولة أرنولند كلاسيك

للمحترفين بالولايات المتحدة لسنة 2018. وحضر اللقاء رئيس اللجنة

التسييرية لهيئة الشباب والرياضة زياد قرير ورئيس الاتحاد الليبي لبناء

الاجسام عادل القريو.

وأشاد السراج في مستهل اللقاء بما حققه البطل الليبي من إنجاز ، متمنيا

له دوام التوفيق والمزيد من الألقاب والانتصارات.

وأكد السراج حرص حكومة الوفاق الوطني على توفير كل الدعم الذي يحتاجه

القطاع الرياضي ليتبوأ الشباب الليبي بمختلف المسابقات المراكز المتقدمة

.

وقام السراج في ختام اللقاء بمنح البطل كمال القرقني درعا تكريما لما

حققه من تفوق في البطولة الدولية.

(وال)