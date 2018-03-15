الصديق الصور" يؤكد أن جريمة التهريب جريمة دولية منظمة تضر بالاقتصاد الليبي .

.وأن 60 من جرفات الصيد صدرت اوامر بضبطها.



طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب

العام " الصديق الصور" أن جريمة التهريب جريمة دولية منظمة تضر

بالاقتصاد الليبي .. وأن 60 من جرفات الصيد صدرت اوامر القبض والضبط

بشأنها .

وأضاف الصور في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس: أن مكتب النائب العام أصدر

اوامر بحثية ضبطية بحق اكثر من 200 شخص ليبي وأجنبي مطلوب على خلفية

تورطهم في تهريب المحروقات.

كما يعد مكتب النائب العام اوامر قبض دولية ضد مالطيين وايطاليين

بالخصوص .

وأكد " الصديق الصور" أن هناك اموال ومحصلات وممتلكات وعقارات موجودة

نتيجة تهريب النفط الليبي نعمل على ارجاعها ومعاقبة المسؤولين من

مالطيين وايطاليين وغيرهم . كما أكد الصور قدرة القضاء الليبي على التحقيق في أي جريمة تقع في

ليبيا .. مضيفا أن هذا أمر لا نتنازل عنه وأن التعاون مع الجنايات

الدولية كمكتب المدعي العام والمكاتب القضائية المالطية والتركية يأتي في

اطار جرائم مرتبطة بغسيل الاموال او الهجرة او الاتجار بالبشر.

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