رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يثمن دور حرس السواحل.





طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - ثمن رئيس قسم التحقيقات بمكتب

النائب العام الصديق الصور الجهود التى يبذلها حرس السواحل الليبي

والبحرية الليبية في مواجهة تهريب المحروقات .

وقال الصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (استطاع حرس

السواحل الليبي والبحرية الليبية رغم قلة الامكانيات ضبط احدى عشرة ناقلة

تقوم بتهريب النفط الليبي وهي قضايا مقدمة إلى المحاكم وتم التحقيق فيها

وتحديد الضررالجسيم الذي سببته للمال العام وصدرت فيها احكام الايام

الماضية منها مصادرة الناقلة (الخيام) وعقوبة ست سنوات لطاقم الناقلة

وستة مليون دينار غرامة ).

وبين " الصور " إن النيابة العامة قد خاطبت الشرطة الجنائية

الدولية بخصزص عدد من الناقلات تقوم بتهريب النفط الليبي داخل المياه

الاقليمية واصدرت اوامرلضبظ واحضار للمهربين تجاوزت ال200 امر قبض

بالاضافة الى اصدار 60 امر ضبط ضد جرافات للصيد بعد معرفة أسمها

والاشخاص المالكين لها .



... وال ...