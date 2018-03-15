الشرطة الايطالية تلقي القبض على مواطن بشبهة الارهاب.





روما 15 مارس 2018 (وال) - اعتقلت الشرطة الايطالية مواطنا

إيطاليا يبلغ من العمر 24 عاماً لحيازته “مواد تستخدم في تصنيع عبوات

ناسفة”.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ن اليوم الخميس ، أن الشرطة

المختصة اعتقلت المواطن من أصول (جمهورية لاتفيا) بعد تلقيها معلومات من

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي).



واشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لاحظ عبارات

تقدير كتبها المواطن الايطالي على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث الدهس

الذي نفذه المهاجر الأوزبكي " سيف الله سايبوف " في مدينة نيويورك نهاية

أكتوبر 2017 ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص .