الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

- ملخص عام :

تقلبات جوية متوقعة يوم الغد مصحوبة برياح جنوبية نشطة مثيرة للاتربة

وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا وتشمل يوم السبت

مناطق الشمال الشرقي .



" * رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-25) درجة

مئوية وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد حيث نتوقع أن تتراوح مابين )37-32(

درجة مع رياح نشطة مثيرة لألتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية ,

تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة الرياح

تدريجيا . ً



" بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين ً (28 -25) تدريجيا درجة مئوية على مناطق

الخليج وجالو والجغبوب ومابين (23 - 19) درجة على باقي المناطق ,

وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم السبت مع رياح نشطة إلى قوية السرعة مما تسبب في

إثارة االتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية والرياح متغيرة االتجاه إلى شمالية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية تنشط

أحياناً على الحمادة مما تسبب في إثارة االتربة والرمال ودرجات الحرارة

القصـوى تتـراوح مابين ( 33-28) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي وملحوظ

خلال اليومين القادمين , تتحول الرياح يوم السبت إلى جنوبية فجنوبية

غربية نشطة السرعة مما تسبب

في إثارة الاتربة والرمال على أغلب المناطق .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية غربية إلى

شمالية بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الكفرة معتدلة إلى نشطة

السرعة على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال وهبوط الرؤية

الافقية تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (35 - 31) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد

على أغلب المناطق.

...( وال ) ...