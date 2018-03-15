عميد بلدية سرت يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة سرت المركزية .





سرت 15 مارس 2018 ( وال )- تفقد عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "

مدرسة سرت المركزية لمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسى الثاني

من العام الحالي .

ورافق عميد البلدية في هذه الزيارة مدير إدارة المشروعات بالبلدية

المهندس " ابراهيم هيبلو " ومتابع عن مشروعات برنامج الامم المتحدة

الانمائى UNDP بسرت المهندس " عمر السودانى " .

وتابع العميد ومرافقيه سير الدراسة التى كانت بحضور نسبى ، مؤكدا

تضامن البلدية مع حقوق المعلمين فى تحقيق مطالبهم المشروعة وقدم الشكر

لكافة المعلمات والمعلمين بالمدرسة الذين التحقوا بالدراسة لتعليم الطلاب

.

يشار إلى أن مدرسة سرت المركزية تعتبر من أكبر المدراس كثافة للطلاب

حيث أن عدد الطلاب الدراسين بها أكثر من الف ومائة طالب وطالبة فى مرحلة

التعليم الأساسى وأن عدد الفصول الدراسية بلغ ( 37 ) فصلا دراسيا .

وتجول عميد بلدية سرت ومرافقيه بكافة مرافق المدرسة وكلف مكتب

المشروعات بالبلدية باعداد مقايسة للصيانة الشاملة وتضمينها من مشروعات

برنامج الامم المتحدة الانمائى لصيانتها

وأكد عميد بلدية سرت على صيانة مسرح المدرسة وتجهيزه على نفقة بلدية

سرت .

...(وال-سرت)...