نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس إجد ير إلى سرت:

" السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

" الريح شرقى إلى شلوق سرعته مابين (05 - 20) عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر.

" البحر هادئ إلى خفيف الموج.

" درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسب الغبار في الجو.



* الساحل من الخليج الى طبرق:

" السماء صافية إلى قليلة السحب.

" الريح شرش إلى متغير الاتجاه يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته

مابين(05-20) عقدة .

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-0.75) متر.

" البحر هادئ إلى خفيف الموج.

" درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة إلى متوسطة يوم الغد.

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