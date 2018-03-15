الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماجر بزليتن يتأهل لدوري الدرجة الثانية .





زليتن 15 مارس 2018 ( وال ) - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي

ماجر بزليتن إلى مصاف فرق دوري الدرجة الثانية بعد تصدره لفرق مجموعته

بدوري الدرجة الثالثة على مستوى منطقة مصراتة.

وتوج الفريق بكأس بطولة الدرجة الثالثة لكرة القدم على مستوى منطقة

مصراتة بعد تعادله بهدفين لهدفين في آخر مباراة خاضها أمس الاربعاء على

ملعب نادي الاشعاع بزليتن ضد فريق الجهاد .

وضمت المجموعة التي تصدرها فريق ماجر فرق الجهاد والتحدي من مصراتة

والفجر الجديد من مسلاتة .

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