نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .الخميس ، 15-03-2018 - 10:57:00



طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس إجد ير إلى سرت:
" السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
" الريح شرقى إلى شلوق سرعته مابين (05 - 20) عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر.
" البحر هادئ إلى خفيف الموج.
" درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسب الغبار في الجو.

* الساحل من الخليج الى طبرق:
" السماء صافية إلى قليلة السحب.
" الريح شرش إلى متغير الاتجاه يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته
مابين(05-20) عقدة .
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-0.75) متر.
" البحر هادئ إلى خفيف الموج.
" درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة إلى متوسطة يوم الغد.
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