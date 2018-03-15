عميد بلدية بنغازي يبحث أهم المشاكل التي تعيق الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع .





بنغازي 15 مارس 2018 (وال ) .. عقد عميد بلدية بنغازي المستشار "

عبدالرحمن العبار " اجتماعا مع مدراء عدد من الشركات الوطنية المتعاقد

معها لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع .

وناقش عميد البلدية مع مدراء الشركات والمهندسين العوائق والصعوبات التي

أدت إلى توقف استكمال المشروع والمتمثلة في ارتفاع الأسعار وعدم توفر

السيولة النقدية والنقص في مادة البتومين.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة حلحلت هذه العوائق والمشاكل،

واستئناف أعمال التنفيذ ، خاصة مع استئناف مصنع الإسفلت للعمل .

وحضر الاجتماع كل من وكيل ديوان ومدير الإدارة القانونية،ومدير إدارة

المتابعة وضمان الجودة،ومدير مكتب المشروعات بديوان بلدية بنغازي.

...( وال .. بنغازي ) ...