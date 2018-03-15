عملية جراحية ناجحة بمركز بنغازي الطبي لطفل صغير تم خلالها ازالة الربط في الحبل الشوكي .





بنغازي 15 مارس 2018 (وال ) .. أجريت عملية جراحية نادرة بقسم جراحة

المخ والأعصاب بمركز بنغازي الطبي لطفل يبلغ من العمر سنتين وأربعة أشهر

تم خلالها ازالة الربط في الحبل الشوكي ، واستغرقت العملية أربع ساعات

كاملة وتكللت بالنجاح التام .

وكان الطفل يعاني من عدم القدرة على المشي وعدم التحكم في البول

والبراز، وهذه الحالة تم تحويلها من مدينة شحات إلى مركز بنغازي الطبي.

وأفاد الدكتور " محمد بخاطرة " أن الطفل المريض عند دخوله إلى المركز

الطبي خضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، واتضح من خلال الفحوصات

اللازمة وصورة الرنين أن هناك تشوه في العمود الفقري والحبل الشوكي الذي

ينتهي عند الأطفال طبيعيا في الفقرة القطنية الثالثة وعند المريض ينتهي

عند الفقرة الثانية والثالثة عجزية..

وضم الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب الذي أجرى العملية

الناجحة كلا من الدكتور خالد العوامي،والدكتور محمد بخاطرة،والدكتورة

نعمة بالقيد، والدكتورة هناء البركي، والدكتور أسامة الجراري، ودكتورة

التخدير ليلى الحداد.

...( ول ..بنغازي ) ...