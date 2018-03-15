الصور هناك ارتباط بين مجموعات مسلحة محلية واخرى في مالطا وايطاليا وتركيا .



طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب

النائب العام الصديق الصور إن مجموعات مسلحة محلية تقوم بتأمين سيارات

الوقود المهرب مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 الاف الى العشرة الاف

على كل شاحنة وهي مرتبطة بمجموعات اخرى في مالطا وايطاليا واليونان

ولبنان وتركيا.

وبين الصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وجود تعاون قضائي

للنائب العام مع الإدارة الوطنية لمكافحة المافيا وجرائم الارهاب في

ايطاليا منذ اكتوبر 2017 تأسيسا لمذكرة التفاهم وأتفاقية باليرمو لمحاربة

الجريمة المنظمة وإتفاقية الفساد بالامم المتحدة المصدق عليها من قبل

ليبيا .

وأوضح إن هذا التعاون كان له دور كبير في الحصول على كل المعلومات عن

هذه العمليات بإعتبار إن الجريمة المنظمة هي عابرة للحدود لا نستطيع

التحقيق في هذه القضايا وتبين كل ظروفها وملابساتها واستجلاء كل الغموض

عنها إلا من خلال التعاون القضائي مع الدول الاخرى .

... يتبع ...