تراجع إنتاج النفط في الصين خلال شهري يناير وفبراير .





بكين 15 مارس 2018 (وال) - انخفض إنتاج الصين من النفط في يناير

وفبراير إلى أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، فيما صعد إنتاجها من الغاز

الطبيعي.

وذكرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء نشرت اليوم الخميس أن

الصين أنتجت (30.37) مليون طن من النفط في يناير وفبراير، وهو أقل مستوى

منذ أغسطس من الهام الماضي، بينما شهد نشاط تكرير الخام ارتفاعا عن نفس

القترة بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 93.4 مليون طن.

وأشارت إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي قفز بدوره بنحو 4.9 بالمائة في

يناير وفبراير إلى 26.19 مليار متر مكعب .