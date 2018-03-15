الصديق الصور يقول أن عصابة تهريب الوقود المالطية يديرها المالطي" ديلاين ديلانو " بتكلفة 300 الف يورو لكل الف طن .
الخميس ، 15- 03- 2018 - 10:41:00
طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب
العام الصديق الصور عن أن عصابة تهريب الوقود المالطية يديرها المالطي "
ديلاين ديلانو " بمعدل مرتين كل شهر او شهر ونصف اي 24 مرة خلال السنه
الواحدة بتكلفة 300 الف يورو لكل الف طن من وقود الديزل .
وأوضح " الصديق الصور " في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وسلط
خلاله الضوء على عدد من الجرائم التى تمس الاقتصاد الليبي وتؤثر في
الحياة اليومية للمواطن .. أن هناك مجموعة /الياس المنصوري/ و/دنيال
العطوشي/و/ جمال الحصائري/ وهي معروفة بعصابة الطوبو تقوم بالتهريب عن
طريق انبوب للشحن المباشر للجرافات ومن تم للناقلات ، وهذه المجموعة
تسيطرعلى منطقة سيدي سعيد ويتم ضخ الوقود منه للناقلات بواسطة هذا
الانبوب المرن او مايسمى الطوبو ,
وأضاف " الصور " ان هذه المجموعات لها علاقة بمجموعة " محمد كشلاف
" المدعو القصب وكذلك مجموعة " احمد الدباشي" .وغيرهم من الاشخاص الذين
يسيطرون على حركة الوقود بمصفاة الزاوية .
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