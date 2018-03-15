الصديق الصور يقول أن عصابة تهريب الوقود المالطية يديرها المالطي" ديلاين ديلانو " بتكلفة 300 الف يورو لكل الف طن .



طرابلس 15 مارس 2018 ( وال ) - كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب

العام الصديق الصور عن أن عصابة تهريب الوقود المالطية يديرها المالطي "

ديلاين ديلانو " بمعدل مرتين كل شهر او شهر ونصف اي 24 مرة خلال السنه

الواحدة بتكلفة 300 الف يورو لكل الف طن من وقود الديزل .

وأوضح " الصديق الصور " في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وسلط

خلاله الضوء على عدد من الجرائم التى تمس الاقتصاد الليبي وتؤثر في

الحياة اليومية للمواطن .. أن هناك مجموعة /الياس المنصوري/ و/دنيال

العطوشي/و/ جمال الحصائري/ وهي معروفة بعصابة الطوبو تقوم بالتهريب عن

طريق انبوب للشحن المباشر للجرافات ومن تم للناقلات ، وهذه المجموعة

تسيطرعلى منطقة سيدي سعيد ويتم ضخ الوقود منه للناقلات بواسطة هذا

الانبوب المرن او مايسمى الطوبو ,

وأضاف " الصور " ان هذه المجموعات لها علاقة بمجموعة " محمد كشلاف

" المدعو القصب وكذلك مجموعة " احمد الدباشي" .وغيرهم من الاشخاص الذين

يسيطرون على حركة الوقود بمصفاة الزاوية .

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