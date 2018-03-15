مؤتمر صحفي لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور .

. اضافة اولى .



طرابلس 15 مارس 2018 (وال) - اكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام

الصديق الصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بطرابلس ان المعلومات

والتحقيقات مع بعض المهربين للوقود الذين تم القبض عليهم ، وايضا من خلال

الاطلاع على المستندات ، ورصد القمر الصناعي ، وكثير من العمليات

التحريات ، والاستدلالات التي أجرتها الاجهزة الامنية ، كحرس السواحل ،

والبحرية الليبية وغيرها من الاجهزة الأمنية ، ولجنة مراقبة الوقود

والغاز ، والمؤسسة الوطنية للنفط التي كان لها دور كبير في رصد كثير من

هذه التجاوزات وايفاء النائب العام بها وتم التحقيق فيها .

وأضاف ان التعاون القضائي مع كثير من مكاتب النواب العامين في شمال

اوروبا وفي دول الجوار أوضح كيف تتم عملية التهريب عبر الساحل الليبي من

زواره وصبراته والزاوية وخصوصا ميناء زوارة للصيد البحري ,والذي يتم

بالتعاون مع المسؤولين لمصفاة الزاوية والمجموعة المسيطرة على مصفاة

الزاوية بتهريب كميات كبيرة من الوقود حيث يقوم اشخاص بحمايتها الى ان

تصل الى ميناء زواره ومن تم يتم تهريبها بطريقتين الاولى عن طريق جرافات

تنقل الوقود من ميناء زواره الى ناقلات في عرض البحر أو عن طريق انبوب

بلاستيكي مرن من شاحانات الوقود على الشواطىء الليبية من منطقة سيدي ابو

سعيد تحديدا الى الجرافات ومن تم الى نواقل التهريب وذلك بسبب عمق الغاطس

.

واكد الصور ان التحقيقات اثبتت ايضا ان هناك مجموعات أو تشكيلات

نستطيع ان نقول انها جريمة منظمة تقوم بعمليات التهريب للكسب مرتبطة

بشبكة دولية من شركات واشخاص في الخارج وتقوم بعمليات التهريب بشكل منظم

وممنهج وان اهم هذه المجموعات التي تم ضبط بعض شخوصها منهم فهمي سليم

وشقيقه حافظ والمدعو الادريسي هؤلاء مسيطرين على ميناء الصيد البحري منذ

2012 في زواره وهي من تقف وزراء تزويد الناقلات بوقود الديزل بواسطة

جرافات الصيد وتهريبه الى مالطا تم إلى ايطاليا وتركيا واسبانيا واليونان

عبر عصابة التهريب المالطية التي يديرها المالطي / دالندين دلانو/بمعدل

مرتين كل شهر.

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