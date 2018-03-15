رئيس وزراء سلوفينيا يقدم استقالته بعد إبطال القضاء استفتاء .





لوبليانا 15 مارس 2018 ( مارس) - قدم رئيس الوزراء السلوفيني " ميرو

سيرار " استقالته بعد إبطال القضاء استفتاء نظّمته الحكومة حول مشروع

حكومي ضخم للبنية التحتية.

وقال " سيرار " خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس " إن قوى الماضي لا

تسمح لنا بالعمل من أجل الأجيال المقبلة (...) أقدم استقالتي إلى

البرلمان".

وكانت المحكمة الدستورية السلوفينية أبطلت الاستفتاء الذي جرى سبتمبر

2017 ووافق خلاله الناخبون على مشروع حكومي ضخم لتطوير ميناء " كوبر "

الوحيد للبلاد على ساحل البحر الادرياتيكي.



(وال)