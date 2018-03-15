مؤتمر صحفي لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور .





طرابلس 15 مارس 2018 (وال)- عقد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب

العام الصديق الصور الخميس مؤتمرا صحفيا سلط خلاله الضوء على عدد من

الجرائم التى تمس الاقتصاد الليبي وتؤثر في الحياة اليومية للمواطن بشكل

مباشر وغير مباشر منها جريمة تهريب الوقود او المحروقات المدعومة من

الدولة الليبية وكذلك والهجرة الغير شرعية والاتجار في البشر

والانتهاكات التى يتعرض لها المهاجرين .

وأشار الصور الى ان أغلب عمليات التهريب تبدأ من مصفاة الزاوية التى

يتم تخزين الوقود المستورد بجميع انواعه الديزل والبنزين وغيرها .

يتبع