السويحلي يقابل الاتحاد المصراتي اليوم الخميس في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 15 مارس 2018 (وال)- يلتقي فريق السويحلي نظيره فريق الاتحاد

المصراتي اليوم الخميس بملعب مصراتة، على تمام الساعة الثالثة والنصف، في

المباراة المقررة من الجولة الثالثة (إياب) لفرق المجموعة الثالثة، ضمن

مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل فريق السويحلي هذه المباراة ورصيده (16) نقطة من سبع مباريات

في المركز الثاني، فيما يخوض فريق الاتحاد المصراتي المباراة وفي رصيده

(4) نقاط من نفس عدد المباريات في المركز السادس قبل الأخير مؤقتا.

وكانت قد تواصلت أمس الثلاثاء منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

بإقامة مباراة واحدة، جمعت فريق الهلال وضيفه فريق التعاون بملعب شهداء

بنينا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الجولة الثالثة (إياب)

لفرق المجموعة الأولى.

وبذلك يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث حافظ التعاون على ترتيبه في

المركز الثاني برصيد 19 نقطة مؤقتا من عشر مباريات، بينما أصبح فريق

الهلال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة مؤقتا من تسع مباريات.

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