تسريع اعمال تنفيذ مشاريع المدارس المهدمة ببلدية زليتن محور نقاش وكيل وزارة التعليم مع المجلس البلدي .





زليتن 15 مارس 2018 ( وال ) - ناقش وكيل وزارة التعليم " عادل جمعة "

مع عضو المجلس البلدي زليتن المكلف بملف التعليم " مصطفى بن عائشة "

مشاريع استكمال المدارس المهدمة ببلدية زليتن.

وحضر جلسة العمل عضو المجلس البلدي الدكتور " عبدالسلام عصمان "

ومراقب تعليم زليتن ومندوب عن ديوان المحاسبة العامة ومدير فرع ديوان

المحاسبة زليتن ومدراء الادارات بمصلحة التقنيات التعليمية ومندوبي

الشركات المنفذة للمشاريع.

وشدد المجتمعون على ضرورة حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه

الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع والتأكيد على ضرورة العمل في هذه

الاتجاه.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من كافة الجهات المعنية بهذه

المشاريع لمعالجة الاشكاليات والعوائق التي تواجه إتمام كافة الاجراءات

الإدارية والمالية اللازمة لاستكمال مشاريع المدارس المهدمة بالبلدية.

وأكد الإجتماع على ضرورة السعي لسداد كافة مستحقات الشركات المنفذة

وتقديم هذه الشركات تعهد كتابي بإستكمال المشروعات المتعاقد عليها خلال

مدة محددة في حالة الافاء بتسديد كافة المستحقات وتعديل الأسعار.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة اعتماد تعديل الإسعار لبنود تنفيذ

المشروعات بما يتوافق مع اسعار السوق المحلي وبما يحقق التوازن المالي

للعقد.

ونوه وكيل وزارة التعليم في ختام الاجتماع الى ان هناك جلسة ستكون بعد

شهر بديوان بلدية زليتن لمتابعة ماتم اتخاذه من اجراءات ومتابعات بخصوص

ماجاء في هذا الاجتماع.

يذكر أن عدد مشاريع المدارس المهدمة ببلدية زليتن هي سبع مشاريع تم

تكليف عدد من الشركات عن طريق وزارة التعليم سنة 2013 لتنفيذها .

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