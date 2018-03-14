دعوة لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم استعدادا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.





طرابلس 14 مارس 2018 (وال)- وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم الدعوة

للاعبي المنتخب الوطني للناشئين (تحت 15 سنة) للالتحاق بمعسكر المنتخب

الذي سيقام بمدينة طبرق يوم الأحد القادم الموافق 18 من شهر مارس الجاري،

استعدادا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا مطلع شهر أبريل القادم

بالجزائر، وبطولة إيطاليا الودية نهاية نفس الشهر.

وضمت الدعوة التي وجهت أمس الثلاثاء عن طريق رؤساء الاتحادات

الفرعية 24 لاعبا هم : المنذر محمد الخروبي، فرج ناصر فكرون، مؤيد فرج

ساطي، حسام سليم الزياني، محمد ناصر عبد الدائم، مختار عمر محمد، أحمد

إبراهيم الشاعري، تميم رفيق الكاديكي، خالد عبد الرحمن إبراهيم، عبد الله

صالح عبد المجيد، مالك الكامل البرناوي، محمد منير الهادي.

كما ضمت اللاعبين : ياسين عادل عبود، محمد عادل رمضان، صهيب نور

الدين أبوستة، محمد فتحي محمد سويسي، أحميده محمد الكيب، محمد الطاهر

محمد، عاصم عمار مفتاح، عزالدين عبد العاطي البكوش، عبد المهيمن محمد

راشد، محمد مجدي علي، شيباني المبروك الساعدي، محمد محمود أبوبكر فضيل.

وقرر الاتحاد العام لكرة القدم أن يتم تجمع لاعبي المنطقة الغربية

والوسطى والجنوبية بمدينة طرابلس يوم السبت القادم الموافق 17 من نفس

الشهر.

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