تحكيم ليبي لمباراة تونس والجزائر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة.الأربعاء ، 14-03-2018 - 21:55:00




طرابلس 14 مارس 2018 (وال)- كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة
القدم (كاف) طاقم تحكيم دوليا ليبيا لإدارة المباراة المقررة بين منتخبي
تونس والجزائر، ضمن إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة
بالنيجر 2019.
ويتكون الطاقم الدولي الليبي من حكم الوسط "عبد الواحد حريوده"
والمساعدين "باسم سيف النصر" و"إبراهيم بوكوز" وحكم رابع "عصام الجهاني"
والمراقب "قدري صالح من تشاد.
يذكر أن المباراة بين المنتخبين ستقام خلال أيام (20-21-22) من شهر
أبريل القادم بالجزائر.
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