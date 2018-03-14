السويحلي يلتقي الاتحاد المصراتي غدا الخميس في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 14 مارس 2018 (وال)- يلتقي فريق السويحلي نظيره فريق الاتحاد

المصراتي غدا الخميس بملعب مصراتة، على تمام الساعة الثالثة والنصف، في

المباراة المقررة من الجولة الثالثة (إياب) لفرق المجموعة الثالثة، ضمن

مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق السويحلي هذه المباراة وفي رصيده (16) نقطة من سبع مباريات

في المركز الثاني، فيما يدخل فريق الاتحاد المصراتي وفي رصيده (4) نقاط

من نفس عدد المباريات في المركز السادس قبل الأخير مؤقتا.

وتواصلت أمس الثلاثاء منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة

مباراة واحدة، جمعت فريق الهلال وضيفه فريق التعاون بملعب شهداء بنينا،

وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الجولة الثالثة (إياب) لفرق

المجموعة الأولى.

وبذلك يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث حافظ التعاون على ترتيبه في

المركز الثاني برصيد 19 نقطة مؤقتا من عشر مباريات، بينما أصبح فريق

الهلال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة مؤقتا من تسع مباريات.

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