كاجمان يلتقى سلامة .

طرابلس 14 مارس 2018 ( وال ) - التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان" اليوم الأربعاء ، بمقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "غسان سلامة" " بحضور وزير العمل والتأهيل المفوض "المهدي الورضمي" وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور " رانيا الصيد" ، لمناقشة آخر المستجدات بمنطقة الجنوب.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أوضح "كاجمان" خلال اللقاء، أهداف اللجنة الوزارية المشكلة بشأن أحداث الجنوب، والتي تتضمن الحد من التوتر في الجنوب وتسهيل تقديم الخدمات والعمل على المصالحة بين الأطراف المتنازعة.

ورحب " غسان سلامة"، بقرار المجلس الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة وزارية برئاسة "كاجمان" الخاصة بأحداث منطقة الجنوب لتخفيف حدة التوتر، وتقديم الخدمات والعمل على تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة.

وتعهد بدعم جهود اللجنة في حدود الموارد المتاحة لرأب الصدع، مؤكداً على أن البعثة لن تتأخر في دعم المنطقة الجنوبية وستكون الراعية لأي توافق تصل له اللجنة المشكلة.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على فتح قناة للتواصل بين البعثة واللجنة المشكلة لتذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمنطقة.



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